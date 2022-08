Doi clujeni au fost raniti intr-un accident rutier pe DN75 Baia de Aries - Turda. Masina in care se aflau s-a rasturnat in afara drumului.Sambata, 27 august, in jurul orei 22:00, pe DN75, a avut loc un accident rutier in comuna Ocolis. Un barbat de 58 de ani, din comuna Gherla, s-a rasturnat in afara partii carosabile, potrivit IPJ Alba.Soferul si unul ... citeste toata stirea