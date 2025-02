Doi clujeni sunt cercetati penal dupa ce s-au luat la bataie cu alti doi in Turda.Astfel, ieri politistii din Turda au retinut pentru 24 de ore doi barbati de 33, respectiv 39 de ani, din Turda, cercetati pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Anchetatorii spun ca in 5 februarie, dimineata in jurul orei 7.30, cei doi ar fi agresat fizic alti doi barbati de 30, respectiv 32 de ani, in timp ce se aflau pe o ... citește toată știrea