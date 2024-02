Doi condamnati la Cluj in cazul unui grav accident de circulatie soldat cu cinci raniti, pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, o victima primeste daune morale de 155.000 euro

Sa adaugam, fapta e veche, din 2019, deci de aproape cinci ani, si abia acum s-a dat un verdict in caz. Mai concret accidentul a survenit in 22 august 2019 in jurul orei 22, pe DN1C, pe raza municipiului Dej, intr-o intersectie. Cinci raniti au fost transportati la spital. Din investigatiile si verificarile efectuate, s-a constatat ca accidentul s-a produs in urmatoarele imprejurari: inculpata in varsta de 19 ani, in timp ce conducea pe DN1C, pe raza municipiului Dej strada Valcele a virat ... citește toată știrea