Doi consilieri judeteni, de la USR si PMP, au trecut in PNL / E o trecere formala, pentru ca altfel ei n-au facut decat sa-i cante in struna lui Alin Tise, de cand sunt consilieri / Lista pretendentilor la functii din partea PNL se ingroasa astfel

Doi consilieri judeteni si-au anuntat mutarea in PNL, in aceasta saptamana. Este vorba de Adela Dehenes care a ajuns consilier judetean de pe listele USR si de Andrei Maxim care obtinuse mandat de pe listele PMP. Cei doi nu fac decat sa oficializeze faptul ca intre timp devenisera colaboratori ai presedintelui liberal Alin Tise. Totodata, vor ingrosa numarul de pretendenti "liberali" la functiile/mandatele puse in joc in acest an electoral.In ultimii 4 ani, Adela Dehenes si Andrei Maxim n-au ... citește toată știrea