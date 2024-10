Doi educatori de la DGASPC Cluj, trimisi in judecata pentru purtare abuziva dupa ce ar fi batut doi copii in urma cu 5 ani

Doi educatori de la Centrul pentru Copiii Strazii "Arlechino" din Cluj au fost trimisi in judecata azi pentru purtare abuziva dupa ce s-a dovedit ca au batut doi copii, de 6 si 11 ani - in urma cu cinci ani.Procurorii ii acuza de purtare abuziva dupa ce unul dintre inculpati in calitate de educator principal al Adapostului de Zi si Noapte pentru Copiii Strazii "Arlechino", angajat al DGASPC Cluj, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, le-a aplicat persoanelor vatamate ... citește toată știrea