Doi elevi au talharit un clujean care iesea din club la ora 6 dimineata, le-a aruncat 200 de lei ca sa scape de bataie, au luat banii si i-au jucat la "pacanele", sunt condamnati la daune morale de mii de lei

Doi elevi au talharit un clujean care iesea din club la ora 6 dimineata, le-a aruncat 200 de lei ca sa scape de bataie, au luat banii si i-au jucat la "pacanele".S-a intamplat in 7 ianuarie in jurul orei 6 dimineata, cand doi elevi minori de 16 si 15 ani au luat la bataie o persoana care mergea spre casa dinspre clubul NOA pe Calea Dorobantilor. Pe drum persoana vatamata a sesizat ca este urmarita de cei doi. Unul dintre acestia a ajuns in dreptul persoanei vatamate si i-a aplicat acesteia o ... citește toată știrea