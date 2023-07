Doi fosti angajati ai unui depozit de alcool au fost prinsi in flagrant in timp ce furau bauturi alcoolice de o mie de lei, s-a dovedit ca acestia erau autorii altor furturi ai firme, prejudiciul a ajuns la 7.000 de euro.Azi politistii din Turda i-au depistat in flagrant pe cei doi barbati, ambii in varsta de 43 de ani, din judetele Cluj si Alba, dupa ce au sustras mai multe bauturi alcoolice dintr-un depozit situat in comuna Moldovenesti. Mai exact in jurul orei 2.15 dimineata, in baza ... citeste toata stirea