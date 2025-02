Doi hoti cu antecedente au fost condamnati la inchisoare cu executare dupa ce au furat un telefon mobil in valoare de 800 de lei; autoarea a fost condamnata la un an de detentie, iar complicele sau - la un an si jumatate, de asemenea in regim privativ de libertate. Decizia a luat-o instanta Judecatoriei Cluj-Napoca ieri.Cei doi au fost trimisi in judecata in octombrie 2023 de catre procurori in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de furt calificat si respectiv complicitate la ... citește toată știrea