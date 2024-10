Doi morti si doi raniti incarcerati dupa impactul violent intre BMW-ul unui clujean si un Duster FOTO VIDEO

Un barbat si o femeie au decedat in urma accidentului, care a dus la rasturnarea Duster-ului in afara drumului.Un grav accident a avut loc in aceasta noapte. Pompierii au fost solicitati, aproape de miezul noptii. pentru asigurarea masurilor de descarcerare si prim ajutor la un accident rutier produs in comuna Orlesti, pe Drumul National 67 B. In eveniment au fost implicate un BMW cu numere de Cluj si o masina Dacia Duster.Echipajele operative sosite la locul evenimentului rutier au ... citește toată știrea