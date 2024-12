Doi pacienti din Cluj au primit cel mai frumos cadou de sarbatori: o noua sansa la viata! Rinichii unui pacient aflat in moarte clinica i-au salvat

Doi pacienti din Cluj au primit sansa la o viata normala, in prag de sarbatori! Rinichii unui barbat aflat in moarte cerebrala le-au oferit salvarea.Totul a fost posibil dupa ce in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul Judetean de Urgenta "Dr Constantin Opris" Baia - Mare familia indurerata a unui pacient in varsta de 44 de ani, aflat in moarte cerebrala in urma unui traumatism cranio-cerebral sever, a decis sa ajute alti romani si sa le ofere altor familii sansa de a-i avea pe cei ... citește toată știrea