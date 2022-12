Doi politisti clujeni si o angajata a primariei din Negreni, bagati dupa gratii pentru fals in declaratii

Trei clujeni au ajuns dupa gratii, doi dintre ei fiind politisti, iar a treia persoana fiind atat angajata a primariei Negreni, cat si iubita unuia dintre cei doi.Totul a inceput de la un accident soldat doar cu pagube materiale, provocat de Gheroghe Matis, politist din comuna Poieni.Si-a pus iubita sa minta pentru elPotrivit procurorilor, Gheroghe Matis a provocat un accident de circulatie in orasul Huedin in noaptea de 22 spre 23 Iulie 2021, in jurul orei 3.35, acesta aflandu-se sub ... citeste toata stirea