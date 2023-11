Doi politisti din Floresti au fost condamnati de Tribunalul Cluj la ani de inchisoare pentru luare de mita si respectiv complicitate la luare de mita, in urma cu cateva zile.Faptele dateaza din urma cu mai bine de doi ani, din iunie 2021. In interval de doar zece minute, in 27 iunie 2021 dupa ora 2 dimineata, o politista din Floresti a pretins bani de la un sofer cu ocazia opririi in trafic, si a primit de la acesta 500 de lei ca sa nu fie amendat dupa o depasire pe linia dubla si alte ... citeste toata stirea