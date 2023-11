Doi presupusi hoti de biciclete, de doar 14 si 17 ani, au dosar penal pentru furt calificat.Noaptea trecuta cei doi au fost retinuti 24 de ore dupa ce au fost depistati in Huedin, in jurul miezului noptii, de politistii Formatiunii de Ordine Publica si cei ai Compartimentului Rutier. In urma verificarilor specifice efectuate, politistii de investigatii criminale au constatat ca cei in cauza sunt persoanele banuite de sustragerea a doua biciclete, in valoare aproximativa de 4.500 de lei, ... citeste toata stirea