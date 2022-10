Doi profesori de la UBB Cluj alesi membri corespondenti ai Academiei Romane - FOTO

Profesorii Daniel David si Simion Astilean, de la Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, au fost alesi membri corespondenti ai Academiei Romane.Rectorul UBB Cluj, prof. univ. dr. Daniel David, a fost ales membru (corespondent) al Academiei Romane (Sectia de Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie). "Acest an universitar i-a adus recent si statutul de membru al Academia Europaea (the Academy of Europe) si includerea intre primii 2% cei mai citati oameni de stiinta ai lumii in domeniul ... citeste toata stirea