Doi soferi au fost depistati la volan pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C.Cei doi au fost prinsi ieri, dintre care unul ziua in amiaza mare.La amiaza politistii au interceptat in trafic o masina condusa pe DN1C E576, in comuna Apahida, de un barbat de 49 de ani. Testarea cu aparatul etilotest a acestuia a indicat concentratia de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat. Si in acest caz soferul a fost dus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice in vederea stabilirii ... citeste toata stirea