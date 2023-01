Doi soferi drogati, depistati de politisti pe strazile Clujului, in aceeasi zi. Un tanar din Cluj-Napoca era si fara permis

Doi soferi drogati au fost depistati in trafic de politistii clujeni in urma unor controale rutiere, duminica, 15 ianuarie.In data de 15 ianuarie, in jurul orei 17.00, politistii municipiului Gherla au oprit pentru verificari un autoturism condus de catre un tanar, de 19 ani, din acelasi municipiu, pe strada 1 Decembrie 1918.Testarea cu aparatul drugtest a indicat prezenta substantelor psihoactive, tanarul fiind astfel condus la o unitate medicala pentru recoltarea probelor biologice. ... citeste toata stirea