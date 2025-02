Doi soferi fac drifturi periculoase intr-o intersectie din Cluj-Napoca: S-au crezut in "Fast and Furious" de Cluj VIDEO

Doi soferi teribilisti au fost surprinsi de camerele de filmare, sambata, 15 februarie 2025, in timp ce faceau drifturi periculoase intr-un sens giratoriu.Acestia au ignorat complet siguranta celorlalti participanti in trafic si i-au obligat sa priveasca "numarul artistic" de cateva secunde, fara sa tina cont de riscurile manevrelor.CITESTE SI: Drift sau derapaj in trafic? Virajul imprudent al unui sofer clujean risca sa-l lase fara permis VIDEOReamintim ca un incident periculos s-a ... citește toată știrea