Doi soti din Cluj au pus bazele unui Targ de Craciun de poveste intr-un sat din Maramures. Localnicii ii cunosc drept "familia cu Casa din Vale" - FOTO

In perioada sarbatorilor in foarte multe orase exista targuri de Craciun care ofera diferite activitati sau preparate traditionale si batururi pe cinste, printre care si vin fiert sau turta dulce.Insa in Maramures, exista Targul de Craciun din Breb, organizat intr-un loc de idilic, de catre doi soti din Cluj. Evenimentul are loc la Gradina Culturala Breb si reuneste traditiile romanesti intr-un cadru de vis."Cadouri, colinde, miros de vin fiert si turta dulce. Totul simplu si frumos, ca la ... citește toată știrea