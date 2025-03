Doi soti din Cluj si-au inchiriat apartamentul unor escorte ca sa faca mai multi bani. Dupa inedita "afacere" imobiliara sunt acuzati de proxenetism

Doi soti din municipiul Turda, judetul Cluj, au fost trimisi in judecata pentru proxenetism in forma continuata, dupa ce au inchiriat apartamentul in care locuiau unor tinere care practicau prostitutia.Judecatoria Turda a constatat ca rechizitoriul prin care cei doi sunt acuzati de proxenetism prezinta anumite nereguli si l-a intors marti, 4 martie 2025, la Parchet.Anchetatorii au retinut ca barbatul era proprietarul apartamentului din Turda, iar el si sotia sa au pus la cale o afacere cu iz ... citește toată știrea