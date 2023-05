Patru echipe de studenti de la universitatile tehnice din tara au concurat la Cluj-Napoca in 26-27 aprilie. Echipa clujenilor de la UTCN a castigat si va reprezenta Romania la categoria Integrare de Sisteme de Roboti in cadrul Olimpiadei Europene de Meserii, organizate in Gdansk, Polonia.FANUC si WorldSkills Romania au organizat prima editie a Olimpiadei Nationale de Integrare de Roboti Industriali pentru tinerii romani, unde patru echipe din tara au concurat pentru a reprezenta Romania la ... citeste toata stirea