Doi studenti din Cluj au murit intr-un cumplit accident rutier. Drumul spre facultate li s-a curmat la Telciu, in Bistrita-Nasaud

Tragedie nemarginita! Trei persoane din judetul Suceava au murit intr-un accident care a avut loc duminica seara pe DN 17C, la Telciu - Bistrita Nasaud, dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un autocar. Cei doi tineri aflati in masina avariata erau studenti in Cluj, impreuna cu ei se afla si un barbat de 41 de ani.Tragedia a avut loc aseara intre localitatile Romuli si Telciu. Un autoturism Skoda, care venea dintre Romuli, a intrat prea tare intr-o curba. A patruns pe ... citeste toata stirea