Doi tehnicieni de imagistica aflati la fotbal au salvat viata unui tanar de 23 de ani prabusit in stop cardio-respirator, in urma cu cateva zile la Cluj.Cazul a fost facut public de Spitalul Militar din Cluj-Napoca, ce a aratat azi ca in seara de 11 aprilie tehnicienii in serviciul de imagistica medicala Bogdan Chiorean si Cosmin Capusan, aflati in timpul liber la fotbal intr-o baza sportiva din Cluj-Napoca au fost solicitati de un grup de tineri aflati pe terenul invecinat, in vederea ... citește toată știrea