Doi tinerei din Gherla care aruncau cu oua in trecatori au fost prinsi de politisti: "Unora li se pare foarte distractiv sa arunce cu oua la ferestre"

Doi tineri clujeni au fost prinsi de politisti si acuzati de huliganism, dupa ce au aruncat cu oua in oameni si in proprietatile acestora.Politistii din Gherla au fost informati de mai multe ori in decursul a doua luni ca in oras exista persoane, cel mai probabil tineri pusi pe glume proaste, care "alta treaba n-au, decat sa arunce cu oua in trecatori si in casele acestora". Autoritatile au incercat sa afle cine si de ce face astfel de glume proaste, iar la sfarsitul lunii noiembrie, vinovatii ... citeste toata stirea