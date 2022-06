Doi tineri au fost condamnati la inchisoare dupa ce au talharit doi minori, amenintandu-i sa le dea toti banii din buzunare, in timp ce acestia se indreptau spre scoala.Faptele s-au petrecut in toamna anului trecut, dimineata devreme, cand un minor de 14 ani in drum spre scoala a fost abordat de trei tineri care l-au incercuit, inspirandu-i, prin pozitionare si atitudine, o stare de temere. Unul dintre acestia, care se afla in fata sa, i-a spus ca daca nu-i da tot ce are in buzunare, va fi ... citeste toata stirea