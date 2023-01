Doi tineri care au fortat o minora din Turda sa se prostitueze. Au ajuns dupa gratii

Doi tineri au fost arestati, dupa ce au profitat de o minora si au obligat-o sa se prostitueze.La data de 11 ianuarie a.c. politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii si cei ai Politiei municipiului Campia Turzii, cu sprijinul efectivelor din cadrul inspectoratelor de politie judetene Braila si Galati, au efectuat 4 perchezitii domiciliare in municipiile Braila si Galati, in urma carora au pus in executare 2 mandate de aducere pentru continuarea cercetarilor, intr-un dosar penal ce ... citeste toata stirea