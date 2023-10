Doi tineri de 15 si 18 ani au fost retinuti de politisti in Floresti, sunt acuzati de doua infractiuni de talharie calificata.Cei doi au fost retinuti ieri. La momentul comiterii uneia dintre infractiuni, minorul de 15 ani ar fi condus un autoturism pe raza localitatii Floresti.Anchetatorii arata ca ieri in jurul orei 06.40, politistii din Floresti au fost sesizati despre comiterea a doua infractiuni de talharie, in zona imobilelor ANL din Floresti, de catre persoane necunoscute. Au fost ... citeste toata stirea