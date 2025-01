Doi tineri de 17 si 19 ani din Cluj au fost arestati preventiv ieri, in prima zi din an, sunt acuzati de trafic de droguri, vindeau "cristal" cu 100 lei doza, aveau 10 kilograme

Doi tineri de 17 si 19 ani din Cluj au fost arestati preventiv ieri, in prima zi din an, sunt acuzati de trafic de droguri.Astfel, ieri procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Cluj au dispus retinerea a doi inculpati cu varstele de 17 si 19 ani, cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc. In sarcina inculpatului minor s-a retinut si comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. ... citește toată știrea