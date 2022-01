Doi tineri de 24 si 25 de ani au fost saltati de "mascati", iar unul plasat in arest preventiv, dupa ce ar fi incercat sa vanda placi video si statii de minat criptomonede in fals, prejudiciu de zeci de mii de euro

Doi tineri de 24 si 25 de ani au fost saltati de "mascati", iar unul plasat in arest preventiv, dupa ce ar fi incercat sa vanda placi video si statii de minat criptomonede in fals.E vorba de o femeie de 24 de ani si un barbat de 25 de ani din comuna timiseana Moravita, saltati in urma cu cateva zile de "mascati" si cercetati intr-un dosar penald eschis la Cluj pentru inselaciune si fals informatic; femeia a fost plasata in arest preventiv, iar barbatul e cercetat sub control judiciar. "Din ... citeste toata stirea