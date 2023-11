Doi tineri din Cluj au fost implicati intr-un accident aseara in Sibiu dupa ce masina le-a fost proiectata in glisiera de la marginea autostrazii A1, in Sibiu.E voba de o tanara de 22 de ani si un tanar de 28 de ani, din Cluj, care au fost transportati la spital, aseara. Accidentul s-a produs dupa ce un sofer a incercat sa evite un autoturism, lovind masina in care se aflau cei doi tineri. Accidentul s-a produs pe autostrada A1, la kilometrul 270, in zona localitatii Saliste, pe sensul ... citeste toata stirea