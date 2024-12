Doi tineri din Cluj care incercau sa vanda petarde si artificii au fost prinsi de politisti. O suta de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate

Politistii din Cluj au gasit si ridicat o cantitate de 100 de kilograme de articole pirotehnice, in urma a doua perchezitii, efectuate in comunele Aghiresu si Chinteni.Doua persoane, un barbat de 29 de ani si o tanara de 26 de ani, sunt persoanele banuite de infractiuni cu materiale pirotehnice.Activitatea s-a desfasurat in baza planului de actiune "PIROTEHNIC". Cele doua persoane sunt cercetate pentru infractiunea de operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept.,,La data de 24 ... citește toată știrea