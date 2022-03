Doi tineri din Floresti au fost retinuti dupa ce au furat mai multe bunuri dintr-o masina parcata in localitate.Politistii din Floresti au retinut pentru 24 de ore, doi tineri de 16 si 21 de ani, ambii din comuna, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. "In fapt, la data de 29 martie anul curent, in jurul orei 22, cei doi ar fi sustras mai multe unelte si aparaturi electrice, dintr-un ... citeste toata stirea