Doi tineri, salvati la Cluj in urma unui transplant renal de la un donator minor. Au primit o noua sansa la viata

La Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca s-au facut in acesta an, pana la finalul acestei saptamani, 95 de transplanturi renale.Vietile a doi tineri au fost salvate prin transplant renal de la donator pediatric"In cursul zilei de joi (8 decembrie) s-au efectuat doua interventii de transplant renal de la donator pediatric, aflat in moarte cerebrala. Doi tineri de 17 si respectiv 21 de ani, au beneficiat, datorita altruismului familiei donatorului, de o sansa la o ... citeste toata stirea