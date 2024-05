Doi traficanti de droguri prinsi la Cluj! Vindeau consumatorilor clujeni substante psihoactive extrem de periculoase - FOTO

Doi barbati au fost retinuti de politistii clujeni pentru detinere de substante psihoactive si trafic de droguri de mare risc."Din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca, in perioada aprilie - mai 2024, doua persoane ar fi procurat, detinut, manipulat si comercializat diferite cantitati de substante psihoactive (2-CMC).Astfel, la data de 7 mai 2024, unul dintre barbati a fost prins in flagrant delict, in timp ce ar fi detinut si transportat peste 500 de grame de substanta ... citește toată știrea