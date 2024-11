Doi traficanti de stupefiante care "alimentau" consumatorii din Cluj, prinsi in flagrant de DIICOT. Incercau sa vanda peste 300 de grame de marfa

Doi traficanti de stupefiante, cu varstele de 24 si 37 de ani, au fost retinuti de procurorii DIICOT, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce incercau sa vanda 312,5 grame de "marfa", in municipiul Turda, judetul Cluj.Anchetatorii au retinut ca, pe parcursul anului 2024, tanarul de 24 de ani a procurat, detinut si vandut droguri de mare risc sub forma de substanta cristalina (4CMC) catre consumatori de pe raza judetului Alba, iar in luna noiembrie a detinut si comercializat substanta ... citește toată știrea