Doliu in Biserica clujeana: S-a stins din viata preotul Ioan Campean, dupa o scurta suferinta. Va fi inmormantat vineri, cu un sobor de preoti

A murit preotul Ioan CampeanProtopopiatul Ortodox Dej si intreaga comunitate locala sunt in doliu, dupa ce Parintele Ioan Campean a trecut la cele vesnice in dimineata zilei de marti, 19 noiembrie 2024, la varsta de 69 de ani, dupa o scurta suferinta.Nascut pe 9 ianuarie 1955, in localitatea Hasmasu Ciceului, Parintele Ioan Campean a crescut intr-o familie de buni credinciosi, parintii sai, Ioan si Maria Campean, insuflandu-i de timpuriu valorile credintei ortodoxe. A urmat studiile primare si ... citește toată știrea