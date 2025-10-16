Editeaza

Doliu la Cluj: Horea Uioreanu, fostul sef al CJ Cluj, a murit la varsta de 60 de ani, mama sa i-a fost alaturi pana in ultimele clipe

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 11:48
45 citiri
Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, s-a stins din viata pe 16 octombrie 2025, la varsta de 60 de ani, in timp ce se afla internat la Centrul pentru varstnici Caro din Gilau. Disparitia sa a provocat tristete in randul familiei, apropiatilor si al celor care l-au cunoscut in perioada in care a activat in administratia publica si in Parlamentul Romaniei.
Incepand cu luna august 2025, Horea Uioreanu a fost rezident al Centrului Caro, unde a beneficiat de ingrijiri ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
UPDATE VIDEO Tragedie la Cluj: Doi tineri, fata si baiat, au murit intr-un grav accident la Catcau. Baiatul incarcerat, fata proiectata pe carosabil
UPDATE 19.18: Accidentul s-a produs In data de 12 octombrie 2025, in jurul orei 16.45, pe DN1C, in ...
Aproape 3 ore in trafic intr-o zi! Studentii de la UBB mate-info au demonstrat ca este imposibil sa ajunga la timp la toate orele VIDEO
Deoarece in matematica orice ipoteza trebuie demonstrata, studentii de la UBB mate-info s-au filmat ...
Moarte suspecta in curtea bisericii din Piata Cipariu, din Cluj-Napoca. Barbat, gasit fara suflare! Politia a deschis dosar pentru ucidere din culpa
Barbat gasit mort in spatele unei biserici din Piata Timotei Cipariu, Cluj-Napoca Un barbat a fost ...
ActualitateBusinessSportLife Show