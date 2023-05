Tristete mare in randul colectivului de la ISU Cluj! A murit fostul adjunct al unitatii, colonelul Davidescu Gheorghe, ofiterul care a fost "un mentor pentru multi dintre militarii care au apucat sa lucreze cu dumnealui"."Din pacate, am aflat de trecerea la cele vesnice a fostului adjunct al unitatii noastre, colonelul Davidescu Gheorghe. Acesta s-a nascut la Medgidia in anul 1951 si a absolvit Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica din Iasi. Ulterior, in 1992 a fost incadrat ca ofiter in ... citeste toata stirea