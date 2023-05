Tristete mare in randul colectivului de la ISU Cluj, dupa ce un pompier care s-a luptat la Cluj cu flacarile timp de aproape 30 de ani, a murit subit. Barbatul in varsta de 55 de ani a fost comandant de echipaj."Am aflat, cu tristete in suflet, de trecerea la cele vesnice a fostului nostru coleg, plutonier adjutant sef (r) Balea Simion Niculaie. Acesta si-a desfasurat activitatea timp de aproape 30 de ani in cadrul unitatii noastre, fiind conducator auto si comandant de echipaj.In anul 1994 a ... citeste toata stirea