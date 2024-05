"Domnu, adu banca inapoi!" - Un clujean a furat in Sambata Mare o banca de lemn din fata unui cabinet veterinar - VIDEO

Un clujean a fost filmat in timp ce fura banca din fata unui cabinet veterinar din Manastur. Cum este posibil asa ceva? Inexplicabil, am spune noi, dar dupa cum se vede in imaginile de mai jos lucrurile s-au intamplat chiar in Sambata Mare, cand cabinetul era inchis."Rugam domnul care a avut nevoie de banca noastra de Paste, dupa sarbatori si dupa ce isi face ... citește toată știrea