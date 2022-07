"Dorel" a spart magistrala de apa dintre Cluj-Napoca si Gherla! Partea de est a judetului Cluj este afectata

O avarie majora la conducta de apa care alimenteaza partea de est a judetului Cluj a fost raportata in cursul zile de vineri, 08.07.2022, de Compania de Apa Somes S.A.Prefectura judetului Cluj anunta ca in timpul lucrarilor de deviere a raului Somesul Mic, pe raza localitatii Apahida, s-a produs o avarie si este afectata alimentarea cu apa pentru consumatorii din perimetrul localitatilor mentionate in comunicat, pe perioada lucrarilor pentru remediere.Localitatile afectate sunt: Apahida, ... citeste toata stirea