"Dorel" de la Primaria Cluj-Napoca autorizeaza chiar orice? O constructie este iesita un metru peste banda de circulatie - FOTO

Primaria Cluj-Napoca a autorizat amplasarea unei parcari pentru biciclete, in Grigorescu, dar constructia obtureaza traseul mijloacelor de transport in comun."Sa vezi si sa nu crezi. Poate ca lumea incepe sa creada ca sunt hater sau am ceva personal cu Primaria Cluj-Napoca. Dar simplul lucru care incerc sa il fac este sa promovez si sa sustin ca in functii publice trebuie sa ajunga oameni competenti condusi de oameni mai competenti. In timp ce altii se chinuie luni de zile sa obtina o ... citeste toata stirea