"Dorel" s-a apucat deja de spart asfaltul pe strada Portelanului. Mai crede cineva ca putem construi un metrou? - VIDEO

"Podul de sare" de pe strada Portelanului si drumul in sine ar trebui sa fie finalizat pana la finele acestui an. Intr-un elan muncitoresc nemaivazut in Cluj, "Dorel" de la RADP s-a apucat sa sparta strada."Epopea strazii Portelanului continua. Dupa chinurile facerii podului, in a doua incercare, s-a asfaltat si strada zilele trecute. Astazi, de la 7.00, cei de la RADP s-au apucat de spart", ne-a relatat un cititor.Podul Portelanului trebuia sa fie terminat de ani de zile, dar "Dorel" de la ... citeste toata stirea