,,Dorel" si-a facut de cap pe o sosea din Cluj. Au fost montati parapeti, pe linie intrerupta, la iesirea dintr-o localitate: "Cum este posibil?" - VIDEO

Pe drumul European E576 se efectueaza lucrari de montare de parapeti metalici pe mijlocul drumului. Insa din cauza proiectului, locuitorii din Jucu de Mijloc s-au trezit intr-o situatie hilara.Mai exact, ansamblul de parapeti nu este intrerupt la intrarea si iesirea din localitate, obligand soferii sa ocoleasca kilometri intregi pentru a putea ajunge acasa. Potrivit unui localnic, in zona s-ar afla peste 90 de familii care sunt puse in situatia de a parcurge un drum in plus degeaba.Mai mult ... citește toată știrea