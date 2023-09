Dosar de fals material in inscrisuri oficiale, perchezitii in urma cu cateva zile in Campia Turzii.Anchetatorii arata ca din cercetari a reiesit ca in cursul anului 2020, un barbat, de 48 de ani, din Campia Turzii, ar fi produs si inmanat trei permise de conducere unor barbati, prezentandu-le acestora ca documentele in cauza ar fi fost eliberate de autoritati din Irlanda. In acest context ar fi obtinut sumele de 4.000 de euro, 1.000 de euro si 1.300 de euro. La perchezitii ... citeste toata stirea