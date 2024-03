Dosar de inselaciune la Cluj, un tanar din Dej a fost arestat preventiv dupa ce ar fi tepuit mai multe firme cu cazare si masa, prejudiciu de mii de euro, a fost nevoie de eforturi concertate in mai multe judete ca sa fie prins

Dosar de inselaciune la Cluj, un tanar a fost arestat preventiv dupa ce ar fi tepuit mai multe firme cu cazare si masa, prejudiciu de mii de euro, a fost nevoie de eforturi concertate in mai multe judete ca sa fie prins.E vorba de un tanar de 30 de ani din Dej, care ieri a fost arestat preventiv 30 de zile, fiind cercetat pentru comiterea mai multor infractiuni de inselaciune si fals informatic. Anchetatorii spun ca in decembrie 2021, dar si in intervalul lunilor martie- iunie anul trecut, ... citește toată știrea