Dosar penal la Cluj pentru doi tineri de 21 si 26 de ani, acuzati de proxenetism, ar fi asigurat clientii unei prostituate de 16 ani

Un barbat a fost arestat preventiv, si un altul e cercetat sub control judiciar, acuzati de proxenetism la Cluj, dupa ce au asigurat clientii unei prostituate de 16 ani.In urma cu doua zile politistii din Campia Turzii, cu ajutoare din Braila si Galati, au descins la patru perchezitii domiciliare in Braila si Galati, si au ridicat pentru cercetari doi tineri, de 26 de ani si 21 de ani, din Galati si respectiv Braila, cercetati intr-un dosar penal ce vizeaza infractiunea de proxenetism in ... citeste toata stirea