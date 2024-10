Dotari de un sfert de milion de euro pentru singurul spital public de recuperare din Transilvania, cel de la Cluj.Dotarile au intrat deja in patrimoniul spitalului, anunta azi Consiliul Judetean Cluj, in subordinea caruia functioneaza spitalul. Mai exact, dotarile in valoare totala de 1.454.298 de lei, la care se adauga taxa pe valoare adaugata (TVA), au fost achizitionate in cadrul unui proiect finantat prin Planul National de ... citește toată știrea