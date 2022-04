Doua accidente de circulatie s-au produs, duminica dimineata, in judetul Cluj, in localitatile Magoaja si Somcutu Mic.La ora 6.00, a fost o interventie la un accident din satul Magoaja, comuna Chiuiesti.Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au gasit la fata locului un autoturism avariat si o persoana incarcerata.Salvatorii au extras in siguranta victima, care era constienta si cooperanta. Mai exact, ... citeste toata stirea