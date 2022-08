Doua adolescente au fugit de la un centru de plasament din Cluj-Napoca. Politia le cauta

La data de 15 august 2022, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca, Covaci Crenguta Maria, in varsta de 14 ani, din comuna Bobalna si Lingurar Domnica, in varsta de 14 ani, din comuna Surduc, judetul Salaj au plecat de la Centrul pentru Copii, din municipiul Cluj-Napoca, la aceeasi data, in jurul orei 20:10 si nu s-au intors pana in prezent.SEMNALMENTE COVACI CRENGUEsA MARIA - inaltime aproximativa - 1,65 m, constitutie robusta, forma fetei ovala, ochi caprui, ... citeste toata stirea