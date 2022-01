Doua autocamioane s-au ciocnit si au luat foc in aceasta dimineata in comuna Mica

Doua autocamioane au luat foc in aceasta dimineata in satul Dambu Mare, din comuna clujeana Mica.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale si doua echipaje SMURD din Detasamentul de Pompieri Dej si din Garda de interventie Beclean. "Solicitarea pentru interventia pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 7.30, iar la fata locului au gasit doua autocamioane avariate si pe ocupanti iesiti din acestea. Doua persoane au fost consultate de catre echipajele SMURD, fara a fi transportate ... citeste toata stirea